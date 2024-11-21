Kriptoda Trump etkisi sürüyor

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Aynı süreçte birçok altcoin projesi de değer kazanırken, kripto paraların toplam piyasa değeri yeniden 3 trilyon doların üzerine çıktı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bora Erdamar, yükselişin ardındaki en önemli sebebin “artık bir ABD başkanının bundan sonrası için önemli, yapıcı adımlar atacağını ve sektörü destekleyeceğini” ilan ettiğine yönelik açıklamalar olduğunu söyledi.

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Trump’ın, Bitcoin madenciliğini destekleyeceğini söylediğini aktaran Erdamar, SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kripto paralara yönelik aşırı temkinli yaklaşımının değişeceği beklentisinin de fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtti. Erdamar, Trump’ın şirketlerinin kripto para platformu alacağına dair iddialar ve Coinbase CEO’su Armstrong ile görüşecek olmasının önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

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“Trump’ın iştirak şirketleri üzerinden de kripto ekosistemine dahil olmasının ayak seslerini duyuyoruz. Aynı şekilde Coinbase ABD’de kripto ekosisteminin lider şirketi konumunda. Bizzat Armstrong ile görüşecek olması, sektörü dinleyecek olması, ekosistemin ihtiyaçların giderilmesi için nasıl hamleler yapılacağına yönelik şimdiden bu toplantıları yapması bütün ekosistem açısından olumlu.”