Kredi kartlarından savunma sanayi için pay alınmasına yönelik tasarı iptal edildi

Haberin Devamı

Savunma Sanayi için fon oluşturmak üzere limiti 100 bin lira üzeri kredi kartlarından 750 liralık katkı payı alınması ile ilgili tasarı görüşülmek üzere Meclis'e gelmişti. Daha sonra bu tasarının daha sonra tekrar görüşülmek üzere ertelendiği açıklanmıştı.

CNN Türk'te yayınlanan habere göre AK Parti'ye yakın kaynaklar kredi kartından savunma sanayine 750 liralık katkı payı alınmasına yönelik madde iptal edildi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun teklifi görüşmelerinin gerçekleşeceği bildirilmişti.

Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınabildeceği öğrenilmişti.

Haberin Devamı

Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınabilecekti.