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Kredi kartı ile 709 milyar TL ödeme yapıldı

16.07.2021 - 11:46
Kredi kartı ile 709 milyar TL ödeme yapıldı | Ekonomi Haberleri

Bankalararası Kart Merkezi, verilerine göre yılın ilk yarısında 709 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleşirken, internetten kartlı ödemeler yüzde 77 artışla 188 milyar TL'ye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yılın ilk yarısına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilmeye devam ediyor.

Vergiden bireysel emeklilik ödemesine, uzaktan alışveriş imkanı sunan e-ticaretten sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar birçok alanda kartlarla ödeme yapılabiliyor. Bunun sonucunda, teması ve para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve üzerimizde nakit taşımaya gerek kalmadan günlük hayatı kolaylaştıran kartlı ödemeler giderek yaygınlaşıyor.

TOPLAM KART SAYISI 271,3 MİLYON OLDU

BKM verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 79,8 milyon adet kredi kartı, 141,5 milyon adet banka kartı ve 50 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde da yüzde 43’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 271,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 42 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı yılın ilk yarısında, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 709 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020’nin 2. çeyreğinde salgının yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) da etkili oldu.

Yılın ilk altı ayında kartlı ödemelerin 588,6 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 111,5 milyar TL’sinde banka kartları, 9,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde 2020 yılının aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40, banka kartı ile ödemelerde yüzde 47 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde bu oran yüzde 236 olarak gerçekleşti. Bu büyüme oranlarında baz etkisi rol oynadı.

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış görülen sektörler yüzde 78 ile kamu/vergi ödemeleri, yüzde 77 ile kuyumculuk sektörü oldu.

Geçen yıl kartlı ödemeler açısından da gerileyen konaklama ve hava yolları sektörü, normalleşme süreci ile beraber sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 73 büyümeyle bu yıl en fazla artış görülen sektörler arasında yer aldı. Yapı malzemeleri sektörü ise yüzde 68 büyüme ile yine en fazla artış görülen bir diğer sektör oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELERDE HIZLI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dijital dönüşüm hızla devam ederken artık hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. 2021 yılının ilk altı ayında toplam 188 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı. Buna göre internetten kartlı ödemelerde, 2020’nin ilk altı ayı ile kıyasla yüzde 77 oranında büyüme gerçekleşti.

Geçen yılın ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 21’ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını arttırarak toplam kartlı ödemelerden yüzde 25’in üzerinde pay aldığı görüldü.

YILIN İLK YARISINDA YAPILAN TEMASSIZ ÖDEME ADEDİ GEÇEN YILIN 3 KATINA ULAŞTI

Hızlı, kolay ve hijyenik olması ile yükselişini sürdüren temassız ödemelerde, 2021’in ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 1,47 milyara ulaştı. 2 Geçen yıl toplam 1,73 milyar adet temassız ödeme gerçekleşirken, 2021’in sadece ilk 6 ayında neredeyse geçen yılın toplamı kadar temassız ödeme gerçekleşti.

Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 48’e yükseldi. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 22 seviyesindeydi. Bu gelişmede temassız ödemelerin hayatın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline gelmesi gösterildi. Artık mağaza içi her 2 kartlı ödemeden 1’inde temassız ödemeler tercih ediliyor.


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