Kredi kartı borcu olanlara müjde! Faiz oranı değişti... İşte yeni kampanya

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Kredi kartı borçluları için Vakıfbank yeni kampanyasını duyurdu. Bankadan kredi kartı olan müşteriler asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan tutarı yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faiz oranıyla 2 ay erteleme veya 4 ay taksitlendirme imkanına kavuşacak.

YÜZDE 4.25 YERİNE YÜZDE 0.99 FAİZ

Ekstre erteleme ile kredi kartı son dönem ekstre borcunun, en az asgari tutarının ödenmesi sonrasında kalan ertelenebilir borç tutarını, işlem tarihinden itibaren aylık sadece yüzde 0,99 faiz oranı üzerinden 2 ay erteleyebilir ya da 4 ay taksitlendirilecek.

BU ŞARTA DİKKAT

Ekstre erteleme hizmetinden, son dönem ekstre hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihinden en geç 1 gün öncesine kadar, talep edilmesi durumunda faydalanılacak. Bu hizmetten yararlanmak için talepten en geç 1 gün öncesinde, ekstrenin en az asgari tutarının ödenmiş olması gerekiyor.

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BAZI İŞLEMLERDE GEÇERLİ OLMAYACAK

Yasal mevzuat gereği, bireysel kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar, çok katlı mağaza, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında erteleme veya taksitlendirme uygulanmıyor.

Ekstrede yer alan vade farklı taksitli işlemler, peşine taksit, işlem erteleme, nakit avans, taksitli nakit avans ve yapılandırma işlemlerine (Anapara, faiz/vergi) erteleme veya taksitlendirme yapılmayacak.

YILDA 9 KEZ YAPILABİLECEK

Ekstre erteleme işleminden kart bazında yıl içinde en fazla 9 kez, ardışık en fazla 9 kez faydalanılacak.