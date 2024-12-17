Kredi garanti kurumlarına destek arttı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu kararda "finansman şirketlerine" ibaresi "finansman şirketleri ile kredi garanti kuramlarının ortağı olduğu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalara" şeklinde değiştirildi.

Kararın 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının "Kurum temerrüt durumunda, gecikme faizi ile temerrüt faizi hariç olmak üzere kredinin anapara bakiyesi ile azami 90 günlük bekleme süresi boyunca uygulanan gecikme faizi ile temerrüt faizi hariç faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerini kefaleti oranında tazmin eder." olan birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi.

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"Ancak, hiçbir koşulda tazmin edilecek toplam tutar Kurumun sağladığı kefalet tutarını aşamayacaktır."

Yapılan değişiklikle Bakanlık, bu Kararda belirlenen usul ve esasların ayrıntılarına ilişkin düzenleme yapmaya ve bu Kararda aksi belirtilmedikçe bu Kararın uygulanmasına yönelik ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkili olacak.