KOSGEB yeni destekleri açıkladı

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Toplantıda konuşan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “KOSGEB’in mevcut desteklerinden biri olan KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı’na ek olarak, 2025 yılında İstihdamı Koruma Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Destek Programlarını KOBİ’lerin ve girişimcilerin hizmetine sunmaya başladık” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile KOSGEB’den KOBİ’lere sağlanan finansal desteğin üst limiti 3 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi.

‘KOBİ’LER EKONOMİNİN BEL KEMİĞİ’

Toplantıda konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise KOBİ’lerin önemine vurgu yaptı. Aydın, “KOBİ’lerimiz ekonomimizin bel kemiği, girişimcilerimiz ise piyasa ekonomisinin lokomotifleridirler ve onların başarılı olması; topluma zenginlik ve yeni iş imkânları sağlar. Nasıl ki, finansa erişim hususunu önemsiyorsak, girişimcilerin de desteklenmesini aynı ölçüde önemsemeliyiz. Bu nedenle Türkiye’de girişimciliğin gelişmesine destek olan KOSGEB’in çalışmalarını önemsiyor, takdirle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.