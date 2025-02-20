Konutta 3 modelli kampanya! İlk günden büyük ilgi

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Bekleyen konut alıcısını harekete geçirecek hamle Emlak Konut GYO’dan geldi. Şirket, konuta erişimi kolaylaştırmak için ‘Kazançlı Yatırım’ kampanyasını başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından önceki gün açıklanan kampanyanın detaylarını Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz paylaştı.

“Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz” diyen Yılmaz, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projede geçerli olacağını söyledi. 4 bin 500 konutun avantajlı ödeme planlarıyla satılacağını belirten Yılmaz, İstanbul’da fiyatların 6 milyon TL’den başladığını dile getirdi. Yılmaz, üç seçenekli kampanyanın detaylarını şöyle anlattı:

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İŞTE SEÇENEKLER

1. Peşinatsız, azalan taksit modeli: Vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilirken, taksitleri her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. 6, 12 ve 18’inci aylarda yüzde 10 ara ödeme yapılıyor.

2. Bir yıl ödemesiz model: İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. Bu modelde yüzde 35 peşinat ödemesi yapılırken aynı zamanda 13, 24 ve 36’ıncı aylarda yüzde 10 oranında ara ödeme gerçekleşiyor.

3. LeasIng destekli model: Üçüncü modelde, Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planı bütçeye göre esnek bir şekilde düzenlenebiliyor. Vade 120 aya kadar uzuyor, vade farkı yüzde 1.89 olarak uygulanıyor.

‘KONUT ve KİRA SORUNUNA NEŞTER ATIYORUZ’

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Emlak Konut’un kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizdeki konut / kira sorununa da neşter atıyoruz. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamız’ın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız” dedi.

VATANDAŞLAR SATIŞ OFİSLERİNE KOŞTU

Kampanyaya ilgi, ilk günden yoğun oldu. Emlak Konut’un web sitesi yoğunluktan bir süre kilitlenirken dakikada binlerce kişi siteye erişmeye çalıştı. Kampanyalı projelerin satış ofislerinde de yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu, bekleme süreleri üç saati aştı. Emlak Konut yetkilileri yoğun talep nedeniyle kampanyadaki konut sayısında artışa gidilebileceğini söyledi. Kampanya döneminin 23 Mart tarihinde sona ereceği belirtildi.

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KAMPANYALI PROJELER

Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Balıkesir Emlak Konutları, Kuzey Adalar Kartal, Allsancak, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Barbaros 48, Ebruli Kayaşehir, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Nidapark İstinye, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Pyanorama, Yeni Levent.

ANALİZ

KAMPANYA YATIRIMCIYA ‘KONUTA GEL’ DİYOR

Emlak Konut’un kampanyası ilk günden büyük ilgi gördü.Bu da alıcı açısından bir avantaj olduğu anlamına geliyor. Peki bu avantaj kimler için geçerli? Kampanyadaki seçenekler, ödeme planı ve hatta reklam filmi gösteriyor ki; Emlak Konut farklı yatırım araçlarına yönelen ve konutta beklemeye geçen kesimi hedefliyor. Hazırlanan reklam filminde de parasını döviz, altın, mevduatta tutanların konuta geçişi anlatılıyor. Ödeme planına bakarsak peşinatsız alım seçeneği mevduatı bozmadan buradan gelen gelirle ev almak isteyenlere hitap ederken, bir yıl ödemesiz model de altın, borsa gibi alanda bir miktar birikimi olup peşinat verebilecek kesime

alternatif oluyor.

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İlk gün gelen talep gösteriyor ki kampanyaya konu evler hızlıca satılacak. Bu aşamada vatandaşın aklına gelen ilk soru şu: Kampanya oldu diye fiyatlar artar mı? Emlak Konut, kampanyadaki evlerde fiyat artışı yapmayacağını, yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtiyor. Ancak tüm konut piyasası için bunu söylemek zor. Eğer satışların arttığı, piyasanın canlandığı döneme girilirse fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor...

Bir not da dar gelirliler için ekleyelim. Fiyatları, ödeme planını görüp ‘Bu nasıl kampanya’ diyenler de elbette olacaktır. Ancak sosyal konut üretimde kaptanlık görevi Emlak Konut’ta değil, TOKİ’de. Bu kampanyadaki evler zaten orta ve üst gelir grubuna yönelik.

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İyi haber de şu: Dar gelirli için sosyal konut projeleri yolda. Bakanlık, yılın ikinci yarısında 81 ilde ucuz konut yapımına başlayacağını duyurdu.