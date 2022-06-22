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Konuta talebi gördü 1.9 milyar liralık yatırıma soyundu

22.06.2022 - 08:52
Konuta talebi gördü 1.9 milyar liralık yatırıma soyundu | Ekonomi Haberleri

Konuta talebin canlı olduğu bu dönemde gayrimenkul sektörüne yeni bir oyuncu daha katıldı. Yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik, teknoloji taahhüt, anahtar teslim gibi inşaat projeleri hayata geçiren Dünya Şehir, 2 projede toplam 1.9 milyar TL yatırımla konut pazarına adım attı.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; İstanbul Kartal’da 400 milyon lira yatırımla ‘Dünya Şehir Kartal’ projesini hayata geçiren şirket, şimdi de 1.5 milyar lira yatırımla Dünya Şehir Maltepe projesine başladı.

FIRSATA ÇEVİRDİ

‘Dünya Şehir’ markasının tanıtım toplantısında konuşan Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yum, “Çağdaş, konforlu, doğaya saygılı ve şehirlerin silüeti ile uyumlu projeler üretmek amacıyla yola çıktık” dedi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak “Zorlu zamanlardan geçmemize rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu. 2 yıl öce pandeminin başladığı zor dönemde gayrimenkul sektörüne giriş kararı aldıklarını dile getiren Irmak, “Bu tarz krizlerden sonra piyasalar açılır. Bunun örneğini geçmişte yaşadığımız krizlerde gördük. Konut sektöründe de üretim olmadığı için talep olacağını öngördük. Biz de krizi fırsata çevirmek istedik” dedi. Bekledikleri gibi yoğun ilgi ile karşılaştıklarını söyleyen Irmak, Maltepe projelerinde 18 bin 800 ön talep aldıklarını ifade etti.

TALEP TOPLUYOR

Dünya Şehir Genel Müdürü Eser Serbest de projeler hakkında bilgi verdi. 360 daireden oluşan Kartal projesinde satışların yüzde 75’ini tamamladıklarını belirten Eser Serbest, metrekare fiyatlarının 33 bin lira seviyesinde olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçen Dünya Şehir Kartal’da, kaba inşaat yüzde 90 seviyesine geldi. Maltepe projesinin ise 752 daireden oluştuğunu belirten Serbest, “Esenkent’te inşa edilen projede 9 blok yer alıyor. Metrekare fiyatları 42 bin liradan başlıyor. Marmara Denizi ve Adalar manzaralı daireler akıllı ev teknolojisi ve ev otomasyonu gibi sistemlerle donatıldı. Esenkent metro durağının hemen yanındayız. İnşasına başlanan projenin talep toplama süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.

2 YENİ PROJE YOLDA

Gayrimenkul sektöründe uzun soluklu olmayı hedeflediklerine dikkat çeken Şevket Bilal Irmak, Kartal ve Maltepe’den sonra gündemlerinde 2 proje daha olduğunu söyledi. Irmak, “2 milyar TL yatırımla Beykoz ve Merter’de konut projesi geliştireceğiz” diye konuştu.


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