Konut üretimini hızlandıracak hamle | Ekonomi Haberleri

Emlak Konut GYO, artan konut talebinin karşılanması ve fiyatların baskı altına alınması için yeni bir sürecin startını verdi. Orta ve küçük ölçekli yatırımcıya ‘Gel, beraber inşa edelim’ çağrısında bulunan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize başvuru yapabilirler. Hedefimiz üretimi ve istihdamı artırmak” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Pandemi ve artan maliyetler nedeni ile konut üretimi son yıllarda yavaşladı. Her yıl ülke genelinde 750-800 bin yeni konuta ihtiyaç duyulurken, üreticilerin temkinli yaklaşımı nedeniyle bu rakamın gerisinde kalındı. Talep canlı, üretim az olunca hem satış hem de kira fiyatları arttı. İşte konut piyasasında yaşanan bu soruna karşı önemli bir hamle Emlak Konut GYO’dan geldi. Orta ve küçük ölçekli yatırımcıya ‘Gel, beraber inşa edelim’ çağrısında bulunan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 69 yıllık tecrübelerini proje üretmek isteyen geliştiricilerle paylaşmak istediklerini söyledi.

ÜRETİME VE İSTİHDAMA KATKI

Piyasadaki konut talebini karşılamak, artan satış ve kira fiyatlarını da konut üreterek baskı altına almak için bu projeyi geliştirdiklerini dile getiren Hakan Gedikli, “Hedefimiz orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak. Emlak Konut olarak bu süreç içerisinde birlikte proje geliştirmeden satışa kadar her aşamada destek vermeye hazırız” dedi. Yatırımcılara “Kendi projelerimizi yönettiğimiz anlayış ve prensiple, kontrolümüzde ama birlikte yeni konutlar üretebiliriz” diye seslenen Gedikli şunları söyledi: “Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya yine bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) şirketimize başvuru yapabilirler.”

HEDEF AŞILACAK

Koronavirüs salgınına rağmen 2021 yılını hedeflerinin çok üstünde kapatacaklarını ifade eden Hakan Gedikli, “Bu yıl için 1.11 milyar TL kâr, 11 milyar TL tutarında da satış geliri hedefi koymuştuk. Bu yılın 3. çeyrek sonuçlarına göre geldiğimiz noktada şirketimiz 1 milyar TL kar ve 9.3 milyar TL satış geliri elde etti” diye konuştu.

PİYASAYI NASIL ETKİLER?

* Emlak Konut GYO hali hazırda büyük konut üreticileri ile gelir paylaşım modelli işbirliği yapıyor. Ancak bu yeni üretim modelinde markalı konut üreticisi dediğimiz büyük firmaların yanında küçük ve orta ölçekli yatırımcı da sürece dahil olacak. Böylece üretimdeki yavaşlama sorunu çözülecek. Konut üretimi hızlandığında da arz-talep dengesi yerine oturacak. Son yıllarda arzın az, talebin fazla olması fiyatlarda artışa yol açtı. Bu noktada yeni projelerin piyasaya sunulması fiyatların daha gerçekçi artmasına zemin hazırlayacak.

YATIRIMCI DA KAZANACAK

Emlak Konut’un ortak proje teklifi yatırımcı için de oldukça cazip. Küçük bir arsası olan, kat karşılığını anlaşmak isteyen ya da kentsel dönüşüm projesi olan kişi ya da şirketler kamunun desteğini arkasına alacak. Bu dönemde yeni yatırım için temkinli olanlar bu ortaklıkla güç kazanacak. Satışa çıkacak yeni konutlarda kamu kurumunun adının olması o projeden alım yapacaklar için de büyük avantaj sağlayacak. Projelerde inşaat kalitesinden zamanında teslimata kadar birçok noktada Emlak Konut güvencesi olacak. Özetle yeni modelle, hem konut ihtiyacı karşılanacak, hem de bekleyen yatırımlar devreye girecek.

YIL YIL RUHSAT SAYISI NE YÖNDE DEĞİŞTİ?

* Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 897 bin yeni daire inşası için yapı ruhsatı alındı. Bu sayı 2016’da 1 milyonu, 2017’de 1.4 milyonu aştı. 2018 yılına gelindiğinde ise ruhsat verilen daire sayısı 669 bin, 2019’da yaklaşık 320 bin, 2020’de de 555 bin oldu. Bu yılın ilk 9 ayında ise 480 bin daire için belediyelerce ruhsat verildi.

20 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM HEDEFİ

* Önümüzdeki yıl 20 bin bağımsız bölümü (konut, ofis ya da dükkan) satışa sunacaklarını belirten Hakan Gedikli, satıştaki projeleri için de şu bilgileri verdi: “İstanbul Başakşehir’deki Vadi Evleri 2. Etap ve Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle 4. Etap projelerimizin satışları başladı. Bu projelere ilgi yoğun olduğu için yeni etap çalışmalarına da hız verdik. Çekmeköy’de 3 bin, Avcılar’da 6 bin bağımsız bölümün yer alacağı projeleri de önümüzdeki günlerde satışa sunacağız. Her iki proje de yatay mimari anlayışıyla hayata geçecek.” Kentsel dönüşümün pilot bölgesi Fikirtepe’de yarım kalan projeleri tamamlayacaklarını hatırlatan Gedikli, riskli binaların yıkımlarının tamamlandığını ifade etti. Gedikli, ocakta tüm inşaatların başlayacağını, 2023 yılında da hak sahiplerine evlerin teslim edileceğini ekledi.

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