Konut üreticileri faiz indirimi bekliyor... İşte gayrimenkulde beklentiler

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KONUTDER üyelerinin yarısından fazlası barınma krizi yaşandığını belirtirken, ‘sürdürülebilir konut piyasası için faizler düşmeli’ mesajını verdi.

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KONUTDER üyelerinde konut kredi faizlerinin düşeceğine yönelik beklentide ciddi oranda artış var. Üyeler beklentiden ziyade faizlerin inmesi gerektiği görüşünde yüzde 73 gibi ciddi bir oranda birleşerek önümüzdeki 6 ay içinde faiz indirimi olması gerektiğini düşünüyor. Konut kredisi faiz oranlarının aynı kalacağına dair beklenti bu dönemde yüzde 63.6’dan yüzde 18.2’ye ciddi seviyede geriliyor.

İlk kez yönlendirilen barınma krizi sorusuna üyelerin yarısından fazlası (%59.1), ülkede bir barınma krizi olduğunu dair görüş bildiriyor. Bu üyelerden 11’i, krizin tüm ülke genelinde etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, barınma krizinin derinleşeceği öngörülüyor.

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‘FİYATLAR ARTACAK’

Üyelerin yarısından fazlası (%63.6) önümüzdeki 6 ay içinde 1. el satış adetlerinde artış yaşanacağı görüşünde birleşiyor. Geçen dönemde konut satış adetlerinin azalacağını belirten üyelerin tamamı görüşünü artacak veya aynı kalacak olarak değiştirerek artış yönündeki beklentilerini dile getiriyor.

Geçtiğimiz döneme kıyasla fiyatların artacağını söyleyenlerin oranı ciddi bir oranda değişerek yüzde 36.4’ten yüzde 63.6’a yükselmiş durumda. Aynı kalacak diyenlerin oranı yüzde 50’den yüzde 31.8’e, azalacak diyenlerin oranı ise yüzde 13.6’dan yüzde 4.5’e geriliyor.

KONUTDER üyelerinin yüzde 77.3 gibi önemli bir bölümü kiraların gelecek 6 ay içinde artacağını düşünüyor.

ÜRETİMDE HAREKELİLİK

Konut satışlarındaki artışın ardından üretim tarafında da bir hareketlilik bekleniyor. KONUTDER üyelerinin yüzde 31.8’i önümüzdeki 6 ayda üretimin artacağını belirtirken anketin bir önceki döneminde bu oran yüzde 0 idi.

Üyeler, kentsel dönüşüm alanında da konut üretiminin önümüzdeki 6 ay içinde artacağını öngörüyor.

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‘FİNANSMAN YÜKÜ HAFİFLEMELİ’

“Ülkemizin her yıl 700 bin yeni konuta ihtiyacı var ve geçtiğimiz yıl üretim 504 bin seviyesinde gerçekleşirken bu yılsonu tahmini de 482 bin civarında olacağı yönünde” diyen KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, “Sektör konut ihtiyacı bulunduğunun farkında ve elindeki stokları eriterek yeni konut üretimine de kaynak oluşturma çabasında. Bu nedenle de faizlerin çok yüksek seyrettiği bir ortamda taşın altına elini sokarak kendi finansman araçlarını devreye sokarak talebi canlandırdı. Buradan elde ettiği gelirle henüz başlayamadığı beklemede olan projelere kaynak oluşturmak istiyor ancak son dönemdeki satışlardaki artış bu hacmi destekler boyutta değil. Öte yandan ipotekli konut satışları ise hala yüzde 12 gibi çok düşük seviyelerde. İdeal piyasa koşullarında sürdürülebilir bir konut piyasasının oluşabilmesi için bu oranın yüzde 50’ler seviyesinde olması gerekir. Üreticinin üzerindeki bu finansman yükünün hafiflemesi için de kredi faizlerinin artık düşüş eğilimine girmesi gerekiyor ki anketimizde de bunun somut yansımalarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.