Konut satışında rekor: Yatırımcı ‘eve’ döndü

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Fırsatı gören yatırımcı harekete geçti, konut piyasasında başlayan hareketlilik ekimde de devam etti. Temmuzda yüzde 16, ağustosta yüzde 9.9, eylülde yüzde 37.3 artan konut satışları ekimde yüzde 76.1 yükselişle rekor tazeledi. Ülke genelinde geçen ay 165 bin 138 konut satıldı ve böylece hem ‘son 22 ayın zirvesi’ görüldü hem de ‘tüm zamanların en yüksek ekim ayı satışı’ kayıtlara geçti.

BİRİKİMİ OLAN EVE YATIRDI

Peki son aylarda konut satışları neden artış gösterdi? Öncelikle fiyatların reelde gerilemesi birikimi olan için alım fırsatı yarattı. Yeni konutta yapılan kampanyalar, ikinci elde artan pazarlık marjı ve önümüzdeki dönemde fiyatlar artacak öngörüsü alım kararını hızlandırdı. Başta mevduat olmak üzere farklı yatırım araçlarından bekleyen ve güvenli liman arayanlar son aylarda gayrimenkule yöneldi.

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KREDİLİ SATIŞTA ZİRVE

Bankaların konut kredi faizlerinde sınırlı da olsa indirime gitmesiyle kredili satışlarda zirve görüldü. Ekim ayında kredili konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278.2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 12.8 olarak gerçekleşti. Toplam satıştaki payı hâlâ düşük olsa da son 14 ayın en yüksek noktasına gelmesi dikkat çekti.

Senetli ve peşin alımı gösteren diğer satışlar ise yüzde 63.3 artarak 144 bin 43 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87.2 olarak açıklandı.

SIFIR KONUTA İLGİ ARTTI

Fiyat avantajı nedeniyle ikinci el konut satışları açık ara önde olsa da, sıfır konutta toparlanma dikkat çekti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97.3 oranında artarak 57 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 34.9 ile yılın en yüksek noktasına çıktı. Hem yeni konutta yapılan düşük faizli kampanyalar hem de ikinci el arzının azalması bu artışta etkili oldu. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 66.5 artarak 107 bin 459’a yükseldi ve toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 65.1 olarak gerçekleşti.

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YIL SONU BEKLENTİSİ 1.4 MİLYON

Ülke genelinde konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 oldu. Geçen yıl toplam 1 milyon 225 bin 926 konut satılmıştı. Kasım ve aralık satışlarıyla birlikte bu yılki toplam konut satışının 2023 yılını geçeceği de belli oldu. Sektör uzmanları yıl sonunda toplam satışın 1.3-1.4 milyon bandına çıkmasını bekliyor.

YABANCININ PAYI YÜZDE 1.3’E DÜŞTÜ

Yerli alıcıların konut talebi artarken yabancıya satış dip yaptı. Ekimde yabancıya konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalarak 2 bin 122 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.3 olarak hesaplandı. Böylece Temmuz 2020’den sonra, yani son 51 ayın en düşük yabancı payı görüldü.

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Yabancılara konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin olurken, ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Ocak-ekim dönemine bakıldığında da yabancıya satış yüzde 37.2 azalarak 19 bin 212 oldu.