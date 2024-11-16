Konut piyasası canlandı... ‘Treni kaçırmak istemeyen alıma geçti’

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10 aylık dönemde ülke genelinde konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 1 milyon 112 bini aştı. “Treni kaçırmak istemeyen alıcı alıma geçti” diyen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kredi kısıtlaması, yüksek faiz oranları, kira artışına gelen sınırlama gibi birçok etken yatırımcıları konuttan uzaklaştırmıştı. Ancak son aylarda piyasada tablo değişti. Faizler düşünce fiyatların artacağını bilen tüketici bu dönemi fırsata çevirdi ve satışlar arttı. Mevduat, KKM gibi farklı yatırım araçlarından gayrimenkule geçişlerin hızlandığını görüyoruz.”

YENİ PROJELER RAFTAN İNİYOR

Konut sektöründeki son gelişmeleri ve yeni dönem yatırım planlarını konuşmak için bir araya geldiğimiz İbrahim Babacan, gelen talebe paralel yeni projelere başlayacaklarını dile getirdi. Durgun dönemde işin mutfağında çalışmaya devam ettiklerini belirten Babacan, “Hammaddemiz arsa, bu nedenle arsa yatırımlarına devam ettik. Projelendirme ve ruhsatlandırma çalışması yaptık. Yeni yılda Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da 7.5 milyar değerinde iki proje daha hayata geçireceğiz. Ekonomik göstergelerde iyileşme ile yeni yatırımlarımız da peş peşe gelecek” dedi.

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Mehmet Babacan - İbrahim Babacan

Gayrimenkule küsen yatırımcılar için yeni modeller üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken İbrahim Babacan, “Kısa ve uzun dönem kiramalar için turizm konutu modelini uygulayacağız. Ev alan yatırımcı kullanmadığı dönemde kiraya vererek, normal bir kiralamadan daha çok gelir elde edecek. Yeni başlayacağımız Beşiktaş projemizde uluslararası bir marka ile el sıkıştık. Talep görmesi halinde diğer projelerde de uygulayacağız. Bir de proje gayrimenkul yatırım fonu kurmak için başvuruda bulunduk. Bu yolla gayrimenkul yatırımını daha geniş kitlelere yayacağız” diye konuştu.

ÜRETİM SINIRLI ARZ DARALIYOR

Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan ise konut sektörünü bekleyen en önemli sorunlardan birinin arzdaki daralma olduğunu dile getirdi. Yeni konut üretiminin ihtiyacın gerisinde kaldığına vurgu yapan Babacan, “Durgun dönemde satış sorunu yaşayan firmalar yeni yatırıma başlamadı. Bu nedenle konut arzı giderek daraldı. Hem arzdaki daralma, hem de artan maliyetlerin etkisiyle 2025 yılında konut fiyatlarında artışı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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2 MİLYAR LİRALIK DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Şirket, yeni yatırımlar için 2025’i beklemeden düğmeye bastı. İstanbul Beşiktaş’ta 2 milyar lira değerinde yeni konut projesine başladıklarını söyleyen Mehmet Babacan, şu bilgileri paylaştı: “Babacan Meridian projemiz kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçiyor. 1960’larda yapılan ömrünü tamamlamış yapının yıkımını yaptık. Arsayı geçmişte satın almıştık, uzun süre bölgeye yakışır bir eser için çalıştık. Projenin, Gayrettepe’nin en prestijli kentsel dönüşüm işlerinden biri olacağına inanıyorum. Babacan Meridian’da 1+1, 2+1 ve 3+1’lerden oluşan 77 daire ile 6 ticari alan yer alacak. Ön talep dönemine özel peşin ödemede yüzde 20 indirim ve 24 aya varan vade seçenekleri sunulan projede daire fiyatları 13.5 milyon TL’den, metrekare fiyatları ise 200 bin TL’den başlıyor.”