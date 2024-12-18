×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Konut#TCMB#Merkez Bankası
Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 04:00

Konut fiyatlarında reelde (enflasyondan arındırılmış) gerileme devam ediyor.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları kasım ayında önceki aya göre yüzde 2.8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29.4 arttı. Reel olarak ise yüzde 12 azaldı. Bir önceki ay aylık artış yüzde 2.1, yıllık ise yüzde 26.8 olmuştu.

DÜŞÜŞ AZALIYOR

Kasım ayı verilerine göre hem aylık hem de yıllık artışta son 3 ayın en yüksek oranlarının görülmesi dikkat çekti. Aylık bazda reelde yükselme, yıllıkta ise reel kayıpta azalma başladı. Son aylarda konut satışlarının canlanmasıyla, fiyat artış hızında sınırlı da olsa yükseliş gerçekleşti.

3 büyük ilde yıllık değişime bakıldığında İstanbul yüzde 26.2 oranla sonuncu oldu. İzmir’de yıllık artış yüzde 26.7, Ankara’da ise yüzde 34.8 olarak açıklandı. Ülke geneline bakınca en düşük artış yüzde 14.9 oranla ‘Antalya, Burdur, Isparta’ bölgesinde görüldü. En yüksek artış ise yüzde 40.7 ile ‘Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır’ bölgesinde karşımıza çıktı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konut#TCMB#Merkez Bankası

BAKMADAN GEÇME!