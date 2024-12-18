Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları kasım ayında önceki aya göre yüzde 2.8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29.4 arttı. Reel olarak ise yüzde 12 azaldı. Bir önceki ay aylık artış yüzde 2.1, yıllık ise yüzde 26.8 olmuştu.

DÜŞÜŞ AZALIYOR

Kasım ayı verilerine göre hem aylık hem de yıllık artışta son 3 ayın en yüksek oranlarının görülmesi dikkat çekti. Aylık bazda reelde yükselme, yıllıkta ise reel kayıpta azalma başladı. Son aylarda konut satışlarının canlanmasıyla, fiyat artış hızında sınırlı da olsa yükseliş gerçekleşti.

3 büyük ilde yıllık değişime bakıldığında İstanbul yüzde 26.2 oranla sonuncu oldu. İzmir’de yıllık artış yüzde 26.7, Ankara’da ise yüzde 34.8 olarak açıklandı. Ülke geneline bakınca en düşük artış yüzde 14.9 oranla ‘Antalya, Burdur, Isparta’ bölgesinde görüldü. En yüksek artış ise yüzde 40.7 ile ‘Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır’ bölgesinde karşımıza çıktı.