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Konut fiyatında rekor artış

19.01.2022 - 09:48
Konut fiyatında rekor artış | Ekonomi Haberleri

Konut fiyatlarında artış sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi gösteriyor ki, artan inşaat maliyetleri yeni konut fiyatlarına yansıdı ve bu durum ikinci elde de etkisini gösterdi. Arzın az, talebin canlı olması da fiyat artışında rol oynadı.

TCMB verilerine göre kasımda konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 50.5 ile rekor seviyeye yükseldi. Yeni konut fiyatındaki artış yüzde 58.9’u bulurken, enflasyondan arındırılmış artış yüzde 19.7 olarak açıklandı. Türkiye genelinde metrekare fiyat kasım ayında 5 bin 856 TL oldu. 3 büyük ilde ise rakamlar şöyle; İstanbul’da konut fiyatı yüzde 50.9, yeni konut fiyatı yüzde 60.1 arttı. Metrekare satış fiyatı 9 bin 150 lira oldu. İzmir’de konut fiyatı yüzde 49.5, yeni konut fiyatı yüzde 58.2 oranında artarken, metrekare satış fiyatı 6 bin 882 liraya yükseldi. Ankara’da ise konut fiyatı yüzde 46.3, yeni konut fiyatı yüzde yüzde 56.5 arttı ve metrekare satış fiyatı 4 bin 206 lira oldu.


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