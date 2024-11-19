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Konut fiyatında reel düşüş sürüyor

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#Konut Fiyatı#TCMB#Merkez Bankası
Konut fiyatında reel düşüş sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 04:00

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26.8 arttı.

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Böylece yıllık artışta Haziran 2020’den sonraki en düşük oran kayıtlara geçti. Eylülde yüzde 1 olan aylık artışta talebe paralel yükseliş yaşanması da dikkat çekti. Fiyatlarda reel düşüş ise (enflasyondan arındırılmış) eylülde olduğu gibi ekimde de yüzde 14.7 olarak açıklandı.

3 büyük ilde İstanbul fiyat artışında son sırada yer aldı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 4.5 ile İzmir’de gerçekleşti. İzmir’i yüzde 2.8 ile Ankara, yüzde 1.1 ile İstanbul izledi. Yıllık değişimde en yüksek artış Ankara’da. Ankara’da fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5, İzmir’de yüzde 28.7, İstanbul’da ise yüzde 21.2 yükseldi.

 

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#Konut Fiyatı#TCMB#Merkez Bankası

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