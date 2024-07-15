Kök maaşlar değişecek mi? Emekliler merak ediyor... | Ekonomi Haberleri

En düşük emekli maaşına yapılacak zam çalışmasında son aşamaya gelinirken kök maaşlara yapılan zamda değişiklik olup olmayacağı emekliler tarafından merak edilmeye başlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında alacakları zam oranı aybaşında belli olmuştu. Yüzde 24.73 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu zam oranını hesaplayarak yeni maaşlarını buldu.

Ancak en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira maaş alanlardan kök maaşı 8018 liranın altında olan emekliler yine en düşük aylık olan 10 bin lira almaya devam ediyor.

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Bu konuya ilişkin olarak kök maaşın nasıl tespit edilmesi gerektiği de önem arz ediyor.

e-Devlet üzerinden SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarına ulaşabiliyor. En düşük emekli maaşına yapılacak olan artış kök maaşlarda değişiklik yaratmayacak.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

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