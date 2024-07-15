  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kök maaşlar değişecek mi? Emekliler merak ediyor...
‹ Önceki Haber Bakan Şimşek'ten 15 Temmuz mesajı Bakan Şimşek'ten 15 Temmuz mesajı Sonraki Haber › Bitcoin Trump etkisi ile iki haftanın zirvesinde Bitcoin Trump etkisi ile iki haftanın zirvesinde

Kök maaşlar değişecek mi? Emekliler merak ediyor...

15.07.2024 - 14:44 | Son Güncelleme :
Kök maaşlar değişecek mi? Emekliler merak ediyor... | Ekonomi Haberleri

En düşük emekli maaşına yapılacak zam çalışmasında son aşamaya gelinirken kök maaşlara yapılan zamda değişiklik olup olmayacağı emekliler tarafından merak edilmeye başlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında alacakları zam oranı aybaşında belli olmuştu. Yüzde 24.73 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu zam oranını hesaplayarak yeni maaşlarını buldu.

Ancak en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira maaş alanlardan kök maaşı 8018 liranın altında olan emekliler yine en düşük aylık olan 10 bin lira almaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Bu konuya ilişkin olarak kök maaşın nasıl tespit edilmesi gerektiği de önem arz ediyor.

e-Devlet üzerinden SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarına ulaşabiliyor. En düşük emekli maaşına yapılacak olan artış kök maaşlarda değişiklik yaratmayacak.  

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. 

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

 

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0368 Değişim: 0,00%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0861 Değişim: 0,27%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.564,94 Değişim: 0,14%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.573,35
Açılış: 2.561,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.