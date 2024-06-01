Koç Holding’den Yapı Kredi açıklaması: Görüşmeler sonlandırıldı | Ekonomi Haberleri

YAPI Kredi’de hisse satışı için masada olduğu bilinen Koç Holding’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Şirket, Yapı Kredi paylarının satışına yönelik ön görüşmelerde sonuca ulaşılamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

EKONOMİ SERVİSİ



Dün KAP’a yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir.”

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