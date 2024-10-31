KOBİ'lerden güçlü ihracat beklentisi

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2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, KOBİ ve girişimcileri destekleyici politikalar gelecek yıl da sürecek.

Bu kapsamda, KOBİ ve girişimcilerin finansmana erişim imkanlarının, kurumsal gelişimlerinin ve verimliliklerinin artırılması, tedarik zincirlerinde daha güçlü bir biçimde yer almalarının sağlanması, ihracat, yenilikçilik ve rekabetçilik düzeylerinin yükseltilerek daha etkin ve verimli olarak büyümeye ve istihdama katkılarının artırılması amaçlanıyor.

KOBİ'lere yönelik beşeri sermayenin güçlendirilmesi için teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip kişiler ile yenilikçi iş modellerine ve yüksek teknolojiye dayalı girişimi olan girişimcilere özel vize uygulamasına ilişkin çalışmalar yapılacak.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin altyapıları ve kuluçka merkezleri desteklenerek, yaygınlaştırılacak, AR-GE, tasarım ve yenilik kapasitesi güçlendirilecek.

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KOBİ'lerin ve girişimlerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak, alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak.

Bu amaçla KOBİ'lerin krediye erişimde karşılaştıkları teminat sorununun çözümüne yönelik Kredi Garanti Fonu ile çalışmalar planlanıyor.

Ayrıca, Teknoloji İnovasyon Fonu ile teknoloji odaklı girişimlerin finansmana erişimi konusunda doğrudan yatırım ve fonların fonu ile destek sağlanacak.



YILLIK GİRİŞİM YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜNDE HEDEF 1,5 MİLYAR DOLAR

KOBİ'lerin ihracatının gelecek yıl 100 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Buna göre, bu yıl 88 milyar doları bulacağı tahmin edilen ihracat değerinin gelecek yıl yaklaşık yüzde 10 artışla 95 milyar dolara ulaşması ve yeni rekor kırması öngörülüyor.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin ihracatındaki yüksek teknolojinin payının ise yüzde 1,7'ye yükselmesi hedefler arasında bulunuyor. Söz konusu değerin bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 1,4 olarak hesaplanıyor.

"TURCORN" SAYISI ARTACAK

Program kapsamında 1 milyar dolar değerini aşan ve Turcorn olarak ifade edilen firma sayısının 8'den 10'a, yıllık girişim yatırım büyüklüğünün ise 1 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor.

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Ücretli çalışan sayısı 10'un üzerinde olan ve yıllık ortalama yüzde 10'dan fazla büyüyen girişimler olarak tanımlanan ciroya göre hızlı büyüyen KOBİ sayısının da 45 binden 50 bine yükselmesi bekleniyor.