KKM'den çıkış sürüyor | Ekonomi Haberleri

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürüyor.

Kur Korumalı Mevduat'ta tedrici düşüş süreci devam ediyor. Uzun süredir Kur Korumalı Mevduat'a ilgi olmazken bu hafta da 82.9 milyar liralık çıkış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde açıklanan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 921,7 milyar TL'den 2 trilyon 838,8 milyar TL'ye düştü.

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KREDİLER VE MEVDUATTA YÜKSELİŞ YAŞANDI

Krediler 10 trilyon 995,4 milyar TL'den 11 trilyon 32,5 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 839,7 milyar TL'den 13 trilyon 960,2 milyar TL'ye yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Tüketici kredileri 1 trilyon 459,1 milyar TL'den 1 trilyon 462,6 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 4,4 milyar TL'den 1 trilyon 15,7 milyar TL'ye yükselmiş oldu.

TAKİBE DÜŞEN ALACAKLAR ARTTI

Takipteki alacaklar ise 172,1 milyar TL'den 173,5 milyar TL'ye yükselmiş oldu.

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