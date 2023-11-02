  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • KKM'den 62,3 milyar liralık çıkış
‹ Önceki Haber Tesla'nın araç satışları düştü Tesla'nın araç satışları düştü Sonraki Haber › Vatandaşların döviz mevduatları arttı Vatandaşların döviz mevduatları arttı

KKM'den 62,3 milyar liralık çıkış

02.11.2023 - 14:12 | Son Güncelleme :
KKM'den 62,3 milyar liralık çıkış | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor.

Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında tutulan parada düşüş bu hafta da devam etti. BDDK'nın verilerine göre KKM'deki tutar 62,3 milyar lira düşüşle 3 trilyon 7 milyar liraya geriledi.

KREDİLERDE YÜKSELİŞ MEVCUT

Krediler 10 trilyon 799,2 milyar TL'den 10 trilyon 924,1 milyar TL'ye yükseliş gösterdi. Tüketici kredileri 1 trilyon 446,1 milyar TL'den 1 trilyon 457,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 964,2 milyar TL'den 991,9 milyar TL'ye çıktı.

Haberin Devamı

MEVDUATA YATIRIM DEVAM EDİYOR

Mevduat 13 trilyon 749,8 milyar TL'den 13 trilyon 907,4 milyar TL'ye yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Takipteki alacaklar ise 169,7 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.654 Değişim: -0,12% Hacim : 53.694 Mio.TL Son veri saati : 15:58
Düşük 7.612 03.11.2023 Yüksek 7.698
Açılış: 7.674
28,4067 Değişim: 0,29%
Düşük 28,2915 03.11.2023 Yüksek 28,5820
Açılış: 28,3246
30,4147 Değişim: 0,83%
Düşük 30,0056 03.11.2023 Yüksek 30,5831
Açılış: 30,1655
1.826,60 Değişim: 0,92%
Düşük 1.806,76 03.11.2023 Yüksek 1.830,52
Açılış: 1.809,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.