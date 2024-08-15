KKM'de gerileme sürüyor | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat'tan bir haftada 49 milyar 304 milyon liralık çıkış yaşandı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 764 milyar 282 milyon liradan 1 trilyon 714 milyar 978 milyon liraya geriledi.

KREDİLERDE ARTIŞ VAR

Krediler 14 trilyon 138,5 milyar TL'den 14 trilyon 241,9 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 783,2 milyar TL'den 16 trilyon 962,7 milyar TL'ye yükseldi.

Haberin Devamı

KREDİ KARTI BORÇLARI AZALDI

Tüketici kredileri 1 trilyon 756,7 milyar TL'den 1 trilyon 769 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 536,5 milyar TL'den 1 trilyon 529,9 milyar TL'ye geriledi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTIYOR

Takipteki alacaklar ise 244,3 milyar TL'den 246,9 milyar TL'ye çıktı..

Etiketler