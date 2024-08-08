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KKM'de gerileme sürüyor

08.08.2024 - 14:06 | Son Güncelleme :
KKM'de gerileme sürüyor | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesapları 67,7 milyar TL geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 832,0 milyar TL'den 1 trilyon 764,3 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon TL'den 14 trilyon 138,5 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 931,6 milyar TL'den 16 trilyon 783,2 milyar TL'ye indi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 745,2 milyar TL'den 1 trilyon 756,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 496,6 milyar TL'den 1 trilyon 536,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 241,2 milyar TL'den 244,3 milyar TL'ye çıktı.


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