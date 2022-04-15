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Kısa vadeli dış borç stoku açıklandı

15.04.2022 - 11:12 | Son Güncelleme :
Kısa vadeli dış borç stoku açıklandı | Ekonomi Haberleri

Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında artışla 130,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Şubat ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri açıkladı. Buna göre, şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında artışla 130,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,2 oranında artarak 54,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,6 oranında artarak 46,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında artarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 15,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,2 oranında artışla 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 26,6 oranında artışla 12,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında artarak 40,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artarak 23,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,4 oranında artarak 77,3 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında artarak 70,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,1 oranında artarak 59,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Şubat sonu itibarıyla 473 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 44,1’i dolar, yüzde 25,3’ü euro, yüzde 10,2’si TL ve yüzde 20,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 176,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,1, Merkez Bankası’nın yüzde 16,9, özel sektörün ise yüzde 64,0 oranında paya sahip olduğu gözlendi.


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