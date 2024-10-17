Kısa vadeli borç stoğunda gerileme

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 1,4 azalışla 173,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,5 artarak 76,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,4 azalarak 59,3 milyar dolara düştü.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 40,4 artarak 17,7 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,3 artarak 20,1 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 3 düşüşle 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 22,2 artışla 18,5 milyar dolara yükseldi.

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Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,1 azalarak 52,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 96,3 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 14 artarak 39,3 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1 yükselerek 96,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4 azalarak 91,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,9 azalarak 77 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ağustos sonu itibarıyla 4,9 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 46 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 47,5’i dolar, yüzde 23,4’ü avro, yüzde 13,3’ü TL ve yüzde 15,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 231,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,3 milyar dolarlık kısmını, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşturdu.

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Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 24,1, Merkez Bankasının yüzde 16,5, özel sektörün ise yüzde 59,4 paya sahip olduğu görüldü.