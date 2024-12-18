Kısa... Kısa...

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ALTINDA TALEP YATIRIMLIK OLANA KAYDI: Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, yurt içinde ve dışında kuyumculuk sektörünü etkileyen birçok faktör olduğunu belirterek “2024’te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu” dedi.

BITCOIN’DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın Bitcoin rezervlerini devreye alacağı beklentisiyle ilk kez 107 bin doların üzerine çıktı. Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1.33 artarak 3.74 trilyon doları aştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı, ABD’de ocakta ikinci başkanlık dönemine başlayacak Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisi ve stratejik petrol rezervine benzer şekilde ABD’de stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağı beklentisiyle son 24 saatte yüzde 2.48’den fazla değer kazandı.

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BDDK’DAN FAALİYET İZNİ İPTALİ: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KREDİ BORCUNDA ARTIŞ: Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, özel sektörün yurtdışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Ekim 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 15 milyar dolar artarak 177.7 milyar dolar oldu.