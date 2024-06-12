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Kısa çalışma ödeneğinde kurallar değişti

12.06.2024 - 09:35 | Son Güncelleme :
Kısa çalışma ödeneğinde kurallar değişti | Ekonomi Haberleri

Kriz nedeniyle çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını korumak şartıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği’nde (KÇÖ) şartlar yeniden belirlendi.

EKONOMİ SERVİSİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili 2011’de çıkarılan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirildi. Buna göre afetlerden doğrudan etkilenmeyen işyerleri için yapılan başvurular doğrudan reddedilecek.

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AFET BÖLGESİNE DİREKT ÖDEME

Yönetmeliğe göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK’ya başvuracak. Bu talepte krizin işyerine etkileri, zorlayıcı sebeplerle birlikte kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili liste bildirilecek. Kısa çalışma süresi işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak. SGK işverenin talebini sebep ve şekil yönünden değerlendirecek.

Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacak. Ancak afetten doğrudan etkilenmediği halde nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle KÇÖ’den yararlanmak amacıyla yapılan başvurular doğrudan reddedilecek.

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde olacak. KÇÖ ödeme süresi 3 aşı aşamayacak.


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