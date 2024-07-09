  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kira artışları için uzmanlardan uyarı
‹ Önceki Haber TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplama açıklaması TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplama açıklaması Sonraki Haber › Altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar oldu?

Kira artışları için uzmanlardan uyarı

09.07.2024 - 09:43 | Son Güncelleme :
Kira artışları için uzmanlardan uyarı | Ekonomi Haberleri

Kira artışında yüzde 25'lik sınırının sona ermesiyle yeni dönemde kira artışının TÜFE oranına göre belirleneceğini söyleyen uzmanlar, kiracı ve ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşarak ortak nokta bulmalarını tavsiye ediyor.

Kira artışında 2 yıldır kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kira artışı yıllık TÜFE oranını geçemeyecek.

“TÜİK'İN HESAPLADIĞI RAKAMLARA GÖRE KİRA ARTIŞLARI YAPILACAK”

Konut kiralamalarında TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre kira artışları yapılacağını anlatan Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, “Konut kiralarında hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda 2 yıldır uygulanan kira artış oranları yüzde 25 ile sınırlanmıştı. 1 Temmuz 2024 itibariyle hükümetimizin almış olduğu kararla birlikte bu sınırlama kaldırıldı. TÜİK'in almış olduğu verilere göre artış oranları tüketici fiyat endeksine endeksli olarak yüzde 65.7 oranında gayrimenkullerin tamamında hem ticarilerde hem konutlarda artış söz konusu. Vatandaşlarımız 1 Temmuz 2024'e kadar konutlarda yüzde 25 uygulamasına uyuyorlardı. Tabii bazı ev sahipleri buna itiraz etmelerinden dolayı kiracılarla sürtüşme yaşamamak için anlaşarak, helalleşerek ortak nokta bulup orta değerden günün şartlarına göre kiralarını ödemeye devam ediyorlardı. Fakat 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'li artışa son verilmesinden dolayı şu anda TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre, kira artışları yapılacak. Anlaşma yapılamayan kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar da arabulucuya gidecek. Arabulucularda çözüm bulunamazsa kanuni süreç başlatılacak” dedi.

"KİRACI VE EV SAHİPLERİNİN MAĞDUR OLMADAN ANLAŞARAK ORTAK NOKTA BULMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Hem kiracılara hem konut sahiplerine seslenen Başkan Sedat Altınay, “Oturmuş oldukları herhangi bir konuttan aynı özelliklere sahip bir eve çıktıkları zaman yeni tutacaklarında fiyat endekslerine bakarak ortak nokta bulup, anlaşarak çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda kiralık dairelerde zaten sıkıntı söz konusu tabii buna etken tayinlerin olması, okulların kapanması, yeni sezona hazırlık yapılmasından dolayı düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte kiralıklarda bir sıkıntı söz konusu. Ondan dolayı vatandaşlarımız hem kiracılarımız hem ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşarak ortak nokta bulmalarını tavsiye ediyoruz. Hem kiracılar için hem de ev sahipleri için husumetin söz konusu olmaması lazım. Kiracılarımız duyarlı olacaklar, bir taraftan da ev sahipleri anlayış göstererek ortak noktada buluşmalarını biz tavsiye ediyoruz. Kavgayla, gürültüyle bir yere varılamayacağını hepimiz biliyoruz. Ondan dolayı hem ev sahipleri hem de kiracılar iki tarafı da kollamak şartı ile anlaşarak çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.886 Değişim: 0,20% Hacim : 2.211 Mio.TL Son veri saati : 10:00
Düşük 10.886 09.07.2024 Yüksek 10.901
Açılış: 10.889
32,7510 Değişim: 0,25%
Düşük 32,6408 09.07.2024 Yüksek 32,7744
Açılış: 32,6701
35,4893 Değişim: 0,22%
Düşük 35,3522 09.07.2024 Yüksek 35,5633
Açılış: 35,4108
2.490,91 Değişim: 0,51%
Düşük 2.476,79 09.07.2024 Yüksek 2.491,94
Açılış: 2.478,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.