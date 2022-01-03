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Kira artış oranı yüzde 19,60 oldu

03.01.2022 - 11:47
Kira artış oranı yüzde 19,60 oldu | Ekonomi Haberleri

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu. TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

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