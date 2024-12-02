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Kia’dan yeni elektrikli atağı

Güncelleme Tarihi:

#Kia#SUV#Kia Türkiye
Kia’dan yeni elektrikli atağı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 04:00

Kia, uzun zamandır beklenen ve yılın otomobiline aday gösterilen elektrikli modeli EV3’ü Türkiye’de satışa sundu.

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EV3, 604 km’ye varan kombine ve 772 km şehir içi menzili ile kompakt SUV pazarı için yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Marka ayrıca, daha önce yılın otomobili ödülünü kazanan yeni EV6’yı da Türkiye’ye getirdi. Kia EV3 ve Yeni EV6’nın tanıtıldığı lansmanda konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Sürdürülebilir bir dünya için elektrifikasyon konusunda sektörümüze liderlik eden markaların başında geliyoruz. Bunu hem küresel hem de ulusal ölçekte yapıyoruz. 2020 yılının sonunda açıkladığımız Plan S stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğimizi duyurmuştuk. EV6 ve EV9 bu strateji kapsamında geliştirilen ilk araçlar. EV3 ile tam elektrikli model sayımızı dörde yükselttik. Yaklaşık dört yıldır devam ettiğimiz dönüşüm yolculuğumuzu bugün EV3 ile taçlandırıyoruz” dedi.

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#Kia#SUV#Kia Türkiye

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