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KGF kredilerine sıkı takip geliyor

27.01.2022 - 10:32
KGF kredilerine sıkı takip geliyor | Ekonomi Haberleri

Ekonomide yaşanan sorunların çözümleri için ekonomi kurmayları ardı ardına görüşmeler yapıyor. Görüşmelerde, verilen kredilerin amacı dışında kullanılmaması için sıkı takip yapılacağı, kamu gelirlerine dayalı sertifika çıkarılacağına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; hükümet, ekonomide yaşanan sorunların aşılması için uygulamaya koyduğu kararlarla ilgili bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ekonomi kurmayları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere art arda yaptıkları toplantılarla ekonomideki gelişmelerden endişe duyan ve sorunlara çözüm bekleyen gruplara brifing verdiler. Özellikle daha önce yüzde 70’i amaç dışı kullanıldığı ifade edilen KGF kredilerinin sıkı takip edileceği belirtildi.

Yapılan toplantılarda, sorunların çözümü için ortaya konulan bazı öneriler ise şöyle...

- İhracata ve istihdama dönük adımlar atılacak. Kredi Garanti Fonu başta olmak verilen krediler sıkı takip edilecek. Daha önce verilen kredilerin yüzde 70’i amaç dışı kullanıldığı ifade edildi.

Proje amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek. görüşmeler yapılacak

- Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artması için çalışma yapılacak. Yakın tarihte yurtdışına bazı ziyaretler yapılarak, yatırımcılarla görüşmeler düzenlenecek.

ŞİRKET DÖVİZLERİ

- Kur korumalı mevduat sistemine, şirketlerin de dahil edilmesine yönelik yasanın uygulama yönetmeliği yayınlanacak. Şirketlere ait 90 milyar dolar civarında mevduat olduğu biliniyor. Bunun 10 milyar dolarının çözülmesini bekleniyor. Yeni uygulamalarla birlikte kurda gerileme olacak.

- Kamu bankalarının sermayelerine Hazine’den transfer yapılacak. Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi olanakları genişleyecek.

KAMU GELİRİ SERTİFİKASI

- Kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. Örneğin BOTAŞ veya diğer KİT’Lerin gelirlerine ilişkin hisse senedi satışı olacak.

UZUN VADELİ REPO

- Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması planlanıyor. Tasarrufların artırılmasını ve Türk lirasının cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

- Sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergisel iyileştirmeler olacak. Merkez Bankası bazı adımlar atacak. Uzun vadeli repo konusunda çalışma yapılıyor. Bankaların sanayicelere daha fazla kredi açmasına olanak tanınacak.

- Takvime dayalı program ilan edilmeyecek. Çalışmalar uygulamaya konuldukça kamuoyuna açıklanacak.

ENFLASYON HEDEFİ

- Enflasyonu aşağı çekmek, öncelikli hedef olacak. Enflasyonun bir süre yüzde 40’lar civarında olması bekleniyor. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak.

Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirilmesi hedefleniyor.


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