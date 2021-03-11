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Kerevitaş’ın konsolide cirosu 3 milyar TL’yi aştı

11.03.2021 - 09:06
Kerevitaş’ın konsolide cirosu 3 milyar TL’yi aştı | Ekonomi Haberleri

Kerevitaş'ın 2020'de konsolide cirosu 3 milyar 56 milyon TL oldu. Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO’su Çin, "Dondurulmuş gıda ve margarin pazarındaki liderliğimizi 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam ettirdik" dedi.

Kerevitaş'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirket konsolide cirosunu geçen yıla göre yüzde 22,6 oranında artırarak 3 milyar 56 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin konsolide brüt karı 746 milyon TL’ye ulaşırken, faiz, vergi, amortisman öncesi karı (FAVÖK) da 468,7 milyon TL oldu.

Kerevitaş'ın inovasyona verdiği önem doğrultusunda 2020'de pratik ve yenilikçi ürünler geliştirdiği kaydedilen açıklamada, faaliyet gösterdiği ülkelerde tüketicilerin ihtiyaçlarına inovatif çözümler sunduğu ve bölgesel liderliğini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Dondurulmuş Gıda ve Konserve’de 21 kategori, Yağ iş alanında ise 59 markayla faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilen şirketin, Ar-Ge çalışmalarıyla toplam 67 ürün geliştirme projesini başarıyla tamamladığı, Ar-Ge ve inovasyon projelerinden elde edilen cironun bir önceki seneye göre yüzde 30 arttığı bildirildi.

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SUPERFRESH YENİLİKÇİ ÜRÜNLERLE BÜYÜME STRATEJİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Kerevitaş'ın, SuperFresh markasıyla 2020'de de büyümeye devam ettiği ve perakendede yüzde 60’lık ciro artışıyla dondurulmuş gıda pazarının üzerinde bir performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, "2020 yılında yaklaşık 1,1 milyon yeni haneye giren SuperFresh, pazar payını 1,2 puan artırarak yüzde 21,5 ciro payıyla dondurulmuş gıda sektöründeki liderliğini güçlendirdi. Markalı pazarda ise yüzde 50 payla açık ara lider konumunu korudu. SuperFresh, 2020 yılında 7/24 Fırından Simit, Poğaça ve Ekmek ailesiyle 'Donuk Fırıncılık', Fırında Köfte Patates ile 'Hazır Yemek' ve Et & Piliç Döner Patates ürünleriyle 'Isıt Ye' kategorilerine giriş yaparak tüketicileriyle buluştu." değerlendirmesine yer verildi.

YAĞ PAZARINDA ÖNEMLİ PAZAR PAYI

Açıklamada, şirketin, Besler markasıyla tüketici margarini pazarında 2020'de ciro payını bir önceki yıla göre 2 puan daha artırarak, yüzde 56’ya yükselttiği kaydedildi.

Besler'in 2020'de 17 milyon haneye ulaştığı belirtilen açıklamada, Bizim Yağ ile paket margarinde yüzde 40 ciro payına ulaştığı, Teremyağ ile kase margarin pazarında ise yüzde 48 ciro payı elde ettiği ifade edildi.

Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO’su Şükrü Çin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dondurulmuş gıda ve margarin pazarındaki liderliğimizi 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam ettirdik." değerlendirmesinde bulundu.

SuperFresh’te geçen yıl piyasaya sundukları inovatif ürünlerin tüketicilerden büyük beğeni gördüğünü dile getiren Çin, yaklaşık 1,1 milyon yeni haneye girme başarısı gösterdiklerini bildirdi.

Şükrü Çin, Yağ İş Birimi’nde ise ürünleriyle 17 milyon haneye ulaşırken, lider markaları olan Bizim Yağ ve Teremyağ’ın pazar payını istikrarlı bir şekilde artırmayı başardıklarını kaydederek, "2021'de de sürdürülebilirlik ve verimlilik esasıyla, çevik ve esnek yapımızdan ve tüm paydaşlarımızın değerli destek ve katkılarından aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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