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KDV oranları sadeleştiriliyor

21.01.2022 - 09:18
KDV oranları sadeleştiriliyor | Ekonomi Haberleri

Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü kapsamlı çalışmaya göre başta temel gıda maddeleri olmak üzere tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek.

FİYATLARA YANSIYACAK

Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan ve farklı alternatiflerin değerlendirildiği çalışma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başladı. KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV’deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor.

Düzenlemenin hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanları rahatlatmasına kesin gözüyle bakılırken çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda düzenlemeye son şeklinin verilmesi ve Meclis’e gönderilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve halen farklı oranlarda uygulanan KDV düzenlemesi konusunda kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “KDV’de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor” demişti.


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