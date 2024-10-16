Kazancı beklentileri aşan United'dan 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı

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ABD havayolu şirketi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'ten fazla düşüşle 965 milyon dolarlık net gelir bildirdi. Bu, hisse başına kazanç olarak 3,33 dolara tekabül ederken kazanç tahminlericaştı.

Hem yolcu hem de kargo gelirlerindeki artış nedeniyle faaliyet gelirleri yüzde 2,5 artarak yaklaşık 14,8 milyar dolara çıktı.

United'ın hisse senedi fiyatı kapanış sonrası işlemlerde hafif yükseldi.

United Airlines CEO'su Scott Kirby yaptığı açıklamada, "Bu yaz müşterilerimize güvenli ve zamanında bir uçuş sağlayarak hizmet vermek için bir araya gelen tüm United ekibini takdir ediyorum." dedi.

United, kazançlarının yanı sıra Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk kez 1,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı duyurdu.

Şirket, pazartesi günkü kapanış hisse senedi fiyatına göre geri alım programının piyasa değerinin yaklaşık yüzde yedisini temsil ettiğini söyledi.