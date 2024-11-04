Kayıt dışı kiralamaya 500 milyon lira ceza

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5 bin 600 firmada 1.7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit eden bakanlık, 500 milyon lira ceza uyguladığını açıkladı.

Bu kapsamda, gelir vergisi matrahında 637 milyon TL, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi. Denetimlerde, KDV’de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, “Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek” ifadelerini kullandı.