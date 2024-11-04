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Kayıt dışı kiralamaya 500 milyon lira ceza

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#Gelir İdaresi Başkanlığı#GİB#KDV
Kayıt dışı kiralamaya 500 milyon lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 04:00

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

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5 bin 600 firmada 1.7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit eden bakanlık, 500 milyon lira ceza uyguladığını açıkladı.

Bu kapsamda, gelir vergisi matrahında 637 milyon TL, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi. Denetimlerde, KDV’de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, “Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek” ifadelerini kullandı.

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#Gelir İdaresi Başkanlığı#GİB#KDV

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