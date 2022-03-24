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Kavcıoğlu: Riskler yakından takip ediliyor

24.03.2022 - 11:50
Kavcıoğlu: Riskler yakından takip ediliyor | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yüksek frekanslı verilerin ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini belirtirken, “Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk yatırımcı toplantısında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu yatırımcılara yaptığı sunumda "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

“BAZ ETKİSİNİN KALKMASIYLA DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLAYACAK”

Finansal istikrar için atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kavcıoğlu, “Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak. Finansal istikrar için atılacak adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Merkez Bankası kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

“REZERV YÖNETİM STRATEJİMİZİ ÇEŞİTLENDİRDİK”

Liralaşma stratejisinin fiyat istikrarında asli unsur olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, "Enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz. Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik."


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