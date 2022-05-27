Katılım bankacılığı payını 2025’te yüzde 15’e çıkaracak | Ekonomi Haberleri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen “3. İslami Muhasebe ve Finans Konferansı”, 10 farklı ülkeden, 79 bilim insanı ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikeki 3 panelde; katılım bankacılığı sistemi, sorunları ve fırsatlar, ekonomik krizlerin önlenmesinde İslami finans ve İslami işletmecilik uygulamaları ile İslam iktisadı ve kalkınma, öne çıkan konular arasında yer aldı.

Etkinliğe katılan isimler arasında yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı (BDDK) Mehmet Ali Akben, finansal hizmetlerin dijitalleşmesine dikkat çekerek, “Dijital finansal uygulamalar, operasyon maliyetlerinin azalmasına, finansal kapsayıcılığın artmasına ve yeni ürün ve hizmetlerin sunulmasına imkân veriyor. Bankalarımızın küresel ölçekteki rekabet güçlerinin korunması için bu alanda gerekli yatırımları yapmaları gerekiyor. BDDK olarak bu alanda önemli adımlar attık. 2021 yılının nisan ayında yayımlamış olduğumuz yönetmelik ile bankalara, uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kullanarak müşterileri ile elektronik ortamda sözleşme kurmasına imkân verdik. Aynı yılın aralık ayında ‘Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliği’ni yayımlayarak, ülkemizde elektronik ortamda bankacılık yapılmasının yolunu açtık” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, “İslam dünyasının, faiz hassasiyeti nedeniyle tasarrufların değerlendirilmesi, varlıkların güvence altına alınması veya kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasında geleneksel bankacılık ve sigortacılık yöntemlerine katılım bankacılığı ile varlığa dayalı esas ile çalışan sistemlere, her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor.

KATILIM BANKACILIĞI PAYINI ARTIYOR

Bu talebi karşılamak amacıyla ülkemizde bankacılık sisteminin içinde katılım bankacılığının payı yüzde 7’lere ulaşırken; 2025 yılına kadar bu oranın yüzde 15’e yükselmesi bekleniyor” diye konuştu. “Aktiflerimiz 717 milyar TL’ye, aktiflerin bankacılık sektöründeki payı yüzde 8’e ulaşırken, kullandırılan fonlarımızın büyüklüğü 369 milyar TL’ye ulaştı” diyen Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Çelik ise “Katılım bankalarımız, bu dönemde de KOBİ’lere 100 milyar TL’nin üzerinde kaynak sağladı” dedi. Metin Özdemir ise “Katılım bankacılığına ilgi giderek artıyor. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerle ve atacağımız tüm yeni adımlarla, topluma değer katmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım bankacılığının stratejik hedeflerine ulaşacağına inancım tam” açıklamasını yaptı.

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