Katar’da bölgesel işbirliği imzası

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ‘Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı’ için bulunduğu Katar’ın Doha kentinde sanayi ve teknoloji diplomasisi gerçekleştirdi. Kacır bu kapsamda, Bahreyn’in, Fas’ın, Katar’ın ve Ürdün’ün sanayi ve ticaret bakanlarıyla bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmelerde sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve ülkeler arasındaki olası işbirlikleri ele alındı. Ayrıca, tüm üyeler tarafından Türkiye ve Katar’ın Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklığa katılım belgesi imzalandı.

Rekabetçi küresel ortamında bölgesel işbirliğinin öneminin arttığına vurgu yapan Bakan Kacır, “Kalkınma hedeflerimize ulaşmak için teknoloji odaklı yaklaşımla işbirlikçi projeler hayati önem taşıyacak. Türkiye, ekonomik çıkarların ötesinde, tüm üye devletlerde iş birliğini geliştirmeye derinden kararlı. Biz sadece ortak değiliz; kardeşiz, eski dostuz, güzel ve bereketli bölgemizin koruyucularıyız. Bu büyük bağlar işbirliğimizi güçlendirmeli” diye konuştu.

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ÜYE DEVLET SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün, Mayıs 2022’de Abu Dabi’de gerçekleştirilen ortaklık lansmanı ile öncelikli olarak gıda ve tarım, gübre, ilaç, tekstil ve petrokimyada ekonomik büyüme sağlamak için ‘Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklık’ duyurmuşlardı. Temmuz 2022’de Kahire’de gerçekleştirilen 2. Üst Komite Toplantısı’nda Bahreyn; Ocak 2024’te Bahreyn’de gerçekleştirilen 4. Üst Komite Toplantısı’nda da Fas ortaklığa katıldı. Türkiye ve Katar’ın da üyeliğe katılımıyla üye devletlerin sayı 7’ye yükseldi.

HEDEFLERİ ÜRETİM MALİYETİNİ AZALTMAK

Ortaklık kapsamında üye ülkeler, kaynakları ve endüstrileri entegre ederek ve rekabet avantajlarından yararlanarak kendi sanayi sektörlerini büyütmek için işbirliği yapacak. Ayrıca, ortaklık ile üretim maliyetlerinin azaltılması, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması, daha fazla iş fırsatının yaratılması, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması, kendi kendine yeterliliğin teşvik edilmesi, endüstriyel büyümenin ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

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TÜRKİYE’Yİ ANLATTI

Bakan Kacır, yapılan görüşmelerin ardından işbirliği geliştirme mesajı verdi. “Endüstriyel Ortaklık Entegrasyonu zengin doğal kaynaklarımızı, vasıflı iş gücümüzü, büyük iç pazarımızı ve sağlam altyapımızı sinerjilendirerek bölgemizin küresel rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynayacak” diyen Kacır, “Teknolojik gelişmeler ve iş birliği, ekonomik büyümenin ve ortaklığımızın temel itici güçleridir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için teknoloji odaklı yaklaşımla işbirlikçi projeler hayati önem taşıyacak” dedi. “Dijital dönüşüm, yarı iletkenler, çipler ve yapay zekâ gibi yeni gelişen alanlar, tüm endüstriyel sektörlerde verimliliği artıracak, maliyetleri düşürecek ve inovasyonu teşvik edecek” diyen Kacır, “TÜBİTAK BİLGEM, tarımdan ilaca kadar çeşitli sektörlerde ileri teknolojiler geliştirmektedir. Dijitalleşme ve yapay zeka konusundaki uzmanlıkları, üretim sistemlerinin optimize edilmesine yardımcı oluyor ve bu işbirliğine dahil olan ülkeler için paha biçilmez bir ortak olacaklarına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan Kacır, “Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesi içerisinde 1.3 milyar nüfusa ve Avrupa, Asya ve Afrika’da toplam 28 trilyon GSYİH değerinde bir pazara kolay erişim imkânı sunuyor” dedi.