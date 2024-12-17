Kasımda bütçe açığı 16.6 milyar lira oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kasımda bütçe giderleri yüzde 42.5 oranında artarak, 956.1 milyar liraya çıktı. Faiz harcamaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.6 oranında artarak 146.3 milyar liraya ulaştı, faiz dışı harcamalardaki artış ise yüzde 40.5 oldu. Faiz dışı harcamalar kasım ayında 809.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Kasımda faiz dışı harcamalar içinde en yüksek artış oranı personel giderlerinde görüldü. Personel harcamaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81.8 oranında artarak, 243.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri ise yüzde 57.9 oranında artışla 78.7 milyar lira oldu.

11 AYDA 1.2 TRİLYON

Ocak-kasım döneminde bütçe giderleri yüzde 74.7 oranında artışla 9 trilyon 70 milyar liraya ulaştı. Bütçe gelirlerindeki artış yüzde 67.2 artışla 7 trilyon 793 milyar lira olurken, bütçe açığı da 1 trilyon 277 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl 11 aylık dönemde bütçe açığı 532.4 milyar liraydı. 11 aylık dönemde faiz harcamaları da 1 trilyon 195 milyar liraya ulaştı.

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819 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİ

Kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artarak 939.5 milyar, vergi gelirleri bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 22.6 oranında artışla 819.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Gelir vergisi tahsilatı yüzde 117.9 artarak 168 milyar lira olurken, kurumlar vergisi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.5 oranında geriledi. Kurumlar vergisinden kasım ayında 185 milyar liralık gelir elde edildi. Yurt içi mallar üzerinden alınan dahilde alınan KDV tahsilatı yüzde 101.5 artışla 104.4 milyar lira olurken, ithalde alınan KDV geliri yüzde 15.1 oranında artışla 116.3 milyar lira oldu. Özel tüketim vergisinden tahsilat ise 140.5 milyar lira oldu.