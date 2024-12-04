Kasım enflasyonu yüzde 2.24

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ekimde yüzde 2.88 olan aylık enflasyon, kasımda yüzde 2.24’e geriledi. Yıllık enflasyon ise ekimde yüzde 48.58 iken kasımda yüzde 47.09 oldu. Böylece açıklanan veriler, piyasa beklentilerinin sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşti.

Veriler aynı zamanda, kasımda çekirdek enflasyonda gerileme yaşandığını da ortaya koydu. Yüzde 1.53 olan aylık çekirdek enflasyon, 2021 Eylül’den bu yana en düşük seviyeyi test etti. TÜİK dün aynı zamanda üreticinin enflasyonunu da açıkladı. Buna göre üretici fiyatları, kasım ayında yüzde 0.66, yıllık bazda yüzde 29.47 arttı.

GIDA VE EĞİTİM BAŞI ÇEKTİ

TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5.10 ile gıdada görüldü. Gıdayı yüzde 2.88 ile eğlence ve kültür izlerken, yüzde 2.81 ile ev eşyası grubundaki artış da üçüncü sırada geldi. Aylık bazda yüzde 0.01 ile sınırlı artış gösteren eğitim grubu yıllık bazdaki liderliğini sürdürdü. Yıllık bazda artış eğitim grubunda yüzde 92.49 oldu. Konut grubundaki artış yüzde 74.45 ile ikinci sırada, yüzde 59.38 ile lokanta ve oteller grubu da üçüncü sırada yer aldı.

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Öte yandan, kasımda taze sebze zam şampiyonu oldu. Taze sebzedeki artış yüzde 29.55 olurken ikinci sırada yüzde 23.19 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler geldi. Yumurtadaki artış yüzde 14.10 oldu. Yumurtayı yüzde 10.69 ile ilaçlar, yüzde 9.65 ile de fırın, ocak ve fırınlı ocaktaki artış takip etti.

KİRAYA ZAM BELLİ OLDU

ENFLASYON rakamlarının açıklanmasıyla kiraya zam oranı da belli oldu. Bu ay kira sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 60.45 zam yapılacak. Mülk sahipleri dilerse, yasal oranın altında zam yapabilir ancak aksi bir mahkeme kararı olmadan üzerine çıkamaz. Zam oranını yeterli bulmayan ev sahipleri 5 yılı dolduran kiracıları için kira tespit davası açabilir. Ancak dava öncesi arabulucuya gidilmesi zorunlu.

‘ÖNEMLİ YOL KAT ETTİK’



HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda yıllık enflasyonda mayısa göre gerilemenin 28.4 puan olduğuna dikkat çekti. “Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi” diyen Şimşek, “Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1.6 ile 2021 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

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‘TEK HANEYE ULAŞANA KADAR DEVAM’ MESAJI



CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan ekonomi programına duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini kaydetti. Hizmet enflasyonunda ekimde başlayan belirgin yavaşlamanın kasımda da devam ettiğinin görüldüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Aylık kira enflasyonu kasımda geriledi. Kira fiyat artışlarındaki düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde sürmesini ve hizmet grubu enflasyonundaki düşüşe olumlu katkı vermesini bekliyoruz. İşlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürürken gıda dışı aylık tüketici enflasyonunda daha olumlu seyir izlendi. Dezenflasyonun ilerleyen aylarda da sürmesini bekliyoruz. Tek haneye yeniden ulaşıncaya kadar enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.”