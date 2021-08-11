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KARDEMİR'den 1,42 milyar lira kar

11.08.2021 - 09:44
KARDEMİR'den 1,42 milyar lira kar | Ekonomi Haberleri

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, bu yılın ilk yarısında 1,42 milyar lira net kar elde etti.

 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından (KARDEMİR), Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 2021 yılı ilk yarı yıl mali sonuçlarında 1,42 milyar lira net kara ulaştığı bildirildi.

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Geçen yılın ilk yarı yıl mali sonuçlarında 323,6 milyon lira FAVÖK elde eden şirketin bu yıl aynı dönemde yüzde 545 artışla FAVÖK'ünü 2,08 milyar liraya yükselttiği kaydedilen açıklamada, satış gelirlerinin ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96'lık artışla 6,37 milyar liraya ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çelik piyasalarındaki talep ve fiyat artışıyla birlikte, güvenli satış politikamız, katma değerli ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimiz, verimli üretim ve etkin finansal yönetim sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız, 2021 yılı ilk yarı yılına göre piyasa beklentisinin üzerinde artış göstermiştir. 'Güçlü Yönetim, Sürdürülebilir Üretim' yaklaşımı ile çalışmalarını duraksamadan sürdüren KARDEMİR, nitelikli insan kaynağı ile sektöründe öncü olmaya devam etmektedir."


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