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KARDEMİR sıvı çelik üretiminde rekor kırdı

24.12.2020 - 17:41 | Son Güncelleme :
KARDEMİR sıvı çelik üretiminde rekor kırdı | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, sıvı çelik üretiminde yılda 2,5 milyon tonu aşarak rekor kırdı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan yazılı açıklamada, fabrikanın, üretime olan bağlılığını sürdürmesinin meyvesini topladığını, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi sürdürüp bir yandan da üretim faaliyetlerini daha ileri noktalara taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Pandeminin iş dünyamızdaki gerek iş gücü gerek çalışan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisi bir yana, çalışma alanlarımızdaki zor şartlara rağmen KARDEMİR ailesi olarak belirlediğimiz hedefleri aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çelik Üretim Müdürlüğümüzden elde edilen veriler ışığında, 23 Aralık tarihi itibarıyla yıllık 2,5 milyon ton sıvı çelik üretim hedefimizi aşmış ve üretim rekorumuzu kırmış bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.

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Sıvı çelik üretimindeki bu başarının ilerleyen günlerde bir zincir şeklinde diğer üretim ünitelerine de yansıyacağı ve ardı ardına üretim rekorlarının geleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "KARDEMİR ailesindeki tüm kadrolarımızı ve her bir ünitemizi kendilerine verilen hedefleri aşma konusundaki inançlarından dolayı tebrik ederiz. Elde edilen 2,5 milyon tonluk sıvı çelik üretim başarımızın, tüm üretim hattımıza daha büyük başarılar getirmesini temenni ederiz."


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