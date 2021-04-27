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KARDEMİR salgına rağmen büyümeyi sürdürdü

27.04.2021 - 12:02
KARDEMİR salgına rağmen büyümeyi sürdürdü | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim ve satışta artış sağladı.

AA muhabirinin Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yetkililerinden aldığı bilgilere göre, salgın koşulları nedeniyle üretim kısıtlaması yapılmasına rağmen 2020 yılında 2 milyon 574 bin ton sıvı çelik üretimine imza atılarak rekor kırıldı.

Geçen yıl yüksek fırınlar, çelikhane, sürekli dökümler, ray profil ve çubuk kangal haddehaneleri ile elektrik santralinde rekor üretimler gerçekleştiren KARDEMİR, aynı zamanda 434 milyon lira yatırım harcaması yaptı.

2016 yılında 2 bin 77, 2017'de 2 bin 295, 2018'de 2 bin 315 ve 2019'da 2 bin 184 ton esas ürün üretimi gerçekleştiren KARDEMİR, geçen yıl bu rakamı 2 bin 424 tona çıkarttı.

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Esas ürün satışı da 2016 yılında 2 bin 64, 2017'de 2 bin 326, 2018'de 2 bin 199, 2019'da 2 bin 243 ve geçen yıl 2 bin 372 tonu buldu.

60,6 MİLYON NET KAR

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olma özelliğine sahip  KARDEMİR, 2020'yi, 7,52 milyar lira net satış geliri, 1,26 milyar lira FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) ve 60,6 milyon lira konsolide dönem net karıyla kapattı.

KARDEMİR, geçen yıl hem miktar hem de tutar bazında ihracatını artırarak, 7,3 bin ton ve 4 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk ve tek ray üreticisi KARDEMİR, demir yolu tekerleği başta olmak üzere ray, profil, kangal ve çubuk ürünleriyle Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Amerika gibi önemli ihraç pazarlarına açıldı.

150 MİLYON DOLARLIK ÇEVRE YATIRIMI

Bağlı kuruluşlarıyla yaklaşık 4 bin 500 kişilik istihdam gücüne sahip KARDEMİR, iki etap halinde, 150 milyon dolarlı çevre yatırımı gerçekleştirdi, 50 milyon dolar tutarlı tamamlayıcı çevre yatırımları ise devam ediyor.

Çalışmalarını katma değeri yüksek otomotiv, savunma, demir yolu, imalat sanayilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik yürüten KARDEMİR, bu kapsamda, yaklaşık 45 milyon lira bütçeli 10 proje çalışmasını sürdürüyor.

KARDEMİR, Cumhuriyetin ikinci yüz yılında, ülke sanayi kuruluşları arasında en ön sıralarda yer alan dünya şirketi olma ve yüksek katma değerli ürün içeriği zengin 3,5 milyon ton çelik üretim hedefine emin adımlarla ilerliyor.

"KARDEMİR, HER GEÇEN YIL BÜYÜYOR"

Fabrikada örgütlü Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AA muhabirine, ülkenin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in "fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anıldığını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli yeri olduğunu söyledi.

KARDEMİR'in 3,5 milyon ton üretim hedefiyle ülkenin gururu olduğunu belirten Değirmenci, "KARDEMİR, 2023 hedeflerine koşar adım ilerlemektedir. KARDEMİR'in bugün savunma sanayisinden otomotive, raydan tren tekerine kadar yerli ve milli birçok ürünü üretmesinden onur ve gurur duyuyoruz. KARDEMİR, her geçen yıl büyüyor ve ülkeye daha çok katma değer kazandırıyor." diye konuştu.

Değirmenci, "KARDEMİR'in bu başarısında hiç şüphesiz ki işçinin emek ve alın teri, yönetimin katkısı ve öngörüsü vardır. Salgına rağmen büyüyen KARDEMİR'e omuz veren başta işçilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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