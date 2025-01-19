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Karahan’dan iş dünyasına ‘dezenflasyon sürecek’ mesajı

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#Merkez Bankası#Fatih Karahan#Enflasyon
Karahan’dan iş dünyasına ‘dezenflasyon sürecek’ mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 04:00

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra’da gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Enflasyon Görünümü’ başlıklı sunumun ardından Eskişehir’de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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İş dünyasına ‘Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm’ başlıklı bir sunum yapan Karahan, “Sene sonunda enflasyonun yüzde 21’e gerilemesini hedefliyoruz” dedi. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Karahan, mal enflasyonunun düşük seyrettiğini, hizmet enflasyonundaki düşüşün ise daha kademeli gerçekleştiğini söyledi.

‘BEKLENTİLERDE İYİLEŞME’ VURGUSU

Talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini ifade eden Karahan, sanayi tarafında da firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini; tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini vurguladı. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürdüğünü belirten Karahan, dezenflasyon sürecinin de güçlendiğini vurguladı. Karahan, “İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik” diye konuştu.

 

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#Merkez Bankası#Fatih Karahan#Enflasyon

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