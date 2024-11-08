×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Karahan'dan asgari ücret açıklaması: Yüksek enflasyon ücretleri eritir

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#Maaş#Bigpara
Karahandan asgari ücret açıklaması: Yüksek enflasyon ücretleri eritir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 11:17

TCMB Başkanı Fatih Karahan "Yüksek enflasyon ortamında ücretler erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve istikrarı sağlamak" dedi.

Haberin Devamı

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

(Asgari ücret) Bu konuda bizim -şöyle olmalı- gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil, doğru da olmaz, biz karar verici değiliz. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi veya gayri resmi herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve istikrarı sağlamak. Yönetilen-Yönlendirilen fiyat tarafında bizi sürprize uğratan bir durum olmadı, eşgüdümün üst düzey olduğu bir süreçten geçiyoruz.

"İLERİYE DÖNÜK ENDEKSLEMEYE GEÇMEK DURUMUNDAYIZ"

TCMB Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay "Bir noktada illaki ileriye dönük endekslemeye geçmek durumundayız, hem kamuda hem özel sektörde bir noktada devreye girmek zorunda, bu konjonktürün bunun için uygun bir dönem olduğu kanaatindeyim. Geriden gelen travmalar ile beklentilerin kırılması kolay olmuyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#Maaş#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!