Karahan'dan asgari ücret açıklaması: Yüksek enflasyon ücretleri eritir

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TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

(Asgari ücret) Bu konuda bizim -şöyle olmalı- gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil, doğru da olmaz, biz karar verici değiliz. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi veya gayri resmi herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve istikrarı sağlamak. Yönetilen-Yönlendirilen fiyat tarafında bizi sürprize uğratan bir durum olmadı, eşgüdümün üst düzey olduğu bir süreçten geçiyoruz.

"İLERİYE DÖNÜK ENDEKSLEMEYE GEÇMEK DURUMUNDAYIZ"

TCMB Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay "Bir noktada illaki ileriye dönük endekslemeye geçmek durumundayız, hem kamuda hem özel sektörde bir noktada devreye girmek zorunda, bu konjonktürün bunun için uygun bir dönem olduğu kanaatindeyim. Geriden gelen travmalar ile beklentilerin kırılması kolay olmuyor" dedi.