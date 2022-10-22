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Karadeniz gazında ilk plan günlük 10 milyon metreküp

22.10.2022 - 11:31 | Son Güncelleme :
Karadeniz gazında ilk plan günlük 10 milyon metreküp | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz’deki Sakarya doğalgaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 2023 yılı itibarıyla halkın kullanımına sunulacağını belirterek, “2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Söz konusu miktar, yıllık bazda yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaza tekabül ederken, 2027-2028 yıllarında yıllık 15 milyar metreküpe çıkartılacak” dedi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na 2023 yılı bütçe sunuş konuşmasında tüm dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgaz krizi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, enerji arz güvenliğinin küresel bir mesele haline geldiğini söyledi. Silivri doğalgaz depolama tesisinde kapasite artışına yönelik yapılan çalışmaların sona erdiğini dile getiren Oktay, 3.2 milyar metreküplük kapasitenin 4.6 milyar metreküpe çıkarıldığını kaydetti. Oktay, “Hem Silivri hem de Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisleri’mizde depo doluluk oranlarında yüzde 100’e ulaştık” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI 659.4 MİLYAR

Oktay, 2023 yılı bütçe giderlerinin 4 trilyon 469.6 milyar lira, gelirlerinin 3 trilyon 810.1 milyar lira ve bütçe açığının da 659.4 milyar lira olarak öngörüldüğünü söyledi. Bütçe ödeneklerinin 2022 yılına göre yüzde 57.9 oranında arttığına dikkat çeken Oktay, bütçe gelirlerindeki artışın da yüzde 42.6 olduğunu, vergi gelirlerinin ise yüzde 41 artışla yaklaşık 3 trilyon 200 milyar lira olarak tahmin edildiğini kaydetti. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak transferler tutarının yaklaşık 583 milyar lira olacağını ifade eden Oktay, sosyal yardım bütçesinin 2022’ye göre yüzde 73.5 artışla 258.4 milyar liraya çıkardıklarını kaydetti. Oktay, tarıma ayrılan kaynağın 142.9 milyar lira, reel kesim destekleri için de 145.4 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade etti.

TİCARİ KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 37.8

Oktay, selektif kredi yaklaşımının etkisiyle kur etkisinden arındırılmış yıllık ticari kredi büyümesinin 2021 yılının eylül ayında yüzde 6 iken, 2022 yılı eylül ayında yüzde 37.8 olarak gerçekleştiğini belirterek, “Bu politikamızı tamamlayacak şekilde ihracata, yatırıma ve işletme harcamalarına yönelik reel sektörümüze kefalet hacmi toplam 61.3 milyar lira olan Hazine Destekli KGF paketleri sağlanmıştır. Teminat yetersizliği nedeni ile finansmana erişemeyen işletmelerin finansman sorunlarını çözmek üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir” diye konuştu.

 


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