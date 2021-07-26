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Kapasite kullanım oranı yükseldi

26.07.2021 - 10:26
Kapasite kullanım oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.698 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 76,7'e ulaştı. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.


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