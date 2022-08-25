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Kapasite kullanım oranı rakamları açıklandı

25.08.2022 - 10:05 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ağustos ayında yüzde 76,7 oldu. Önceki veri yüzde 78,2 seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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