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Kapasite kullanım oranı belli oldu

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#Kapasite Kullanım Oranı#Sanayi#Kapasite
Kapasite kullanım oranı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 10:44

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 74,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 75,9'ye yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2023 2024  
Ocak 75,3 76,2
Şubat 75,2 76,4
Mart 73,5 76,2
Nisan 75,4 76,7
Mayıs 76,0 76,3
Haziran 76,8 76,3
Temmuz 77,1 75,9
Ağustos 76,1 75,4
Eylül 77,3 74,9
Ekim 77,4  
Kasım 78,0  
Aralık 77,5  
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#Kapasite Kullanım Oranı#Sanayi#Kapasite

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