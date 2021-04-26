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Kapasite kullanım oranı açıklandı

26.04.2021 - 10:07 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 75,9 olurken; önceki veri 74,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 75,9'a yükseldi.

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Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye çıktı.


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