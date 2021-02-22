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Kapasite kullanım oranı açıklandı

22.02.2021 - 10:06 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kapasite kullanım oranı şubat ayında 74,9 oldu. Önceki veri 75,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.758 iş yeri tarafından Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 74,9'a indi.

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Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan gerileyerek yüzde 75,5'e düştü.

 


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